Einkaufen neu gedacht in Maria Laach

Mit der Eröffnung des neuen Nah&Frisch Hybridmarktes verfügt Maria Laach wieder über eine zeitgemäße Nahversorgung direkt im Ortszentrum. Nach dem altersbedingten Rückzug der Kaufmannsfamilie Matern und der zwischenzeitlichen Versorgung durch eine KASTNER-Filiale am bisherigen Standort wurde eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung gefunden: Unternehmer Magnus Ringl hat die Nahversorgung übernommen und den Markt im umfassend sanierten „Kerbler-Haus“ neu etabliert.

Magnus Ringl, der auch das Hotel Ringl in Maria Laach führt, setzt damit ein starkes Zeichen für die regionale Versorgung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Das moderne Hybridkonzept ermöglicht den Kund:innen neben dem bewährten Nah&Frisch Sortiment flexible Einkaufszeiten.