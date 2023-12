Erfolgreich mit der HTS: Gerald Diernt

Welche beruflichen Stationen haben Sie durchlaufen?

Gerald Diernt: Ich habe meine Karriere im Schloss Grafenegg bei Toni Mörwald begonnen. Nach dem Diplom-Sommelier bin ich für vier Jahre nach England gegangen und habe dort in einem Fünfsternhotel und in zwei Haubenrestaurants gearbeitet. Seit 2014 führe ich die Wachauerstube in Unterloiben in der Wachau. Es ist ein kleiner Betrieb mit fünf Mitarbeitern, ca. 60 Sitzplätzen. Ich bin Gastgeber, Sommelier und Chef, der Alltag ist abwechslungsreich, weil immer neue Herausforderungen entstehen.

Wie hat Ihnen die HTS bei Ihrer aktuellen Tätigkeit geholfen?

Sie hat mir eine solide Basis gegeben, mit der ich in mein Berufsleben starten konnte.

Was würden Sie Schulinteressent:innen raten?

Unbedingt diese Schule besuchen, sie bildet fürs Leben und ist eine tolle Plattform zum Starten in der Gastronomie. Durch den praxisnahen Unterricht bekommt man einen Eindruck, wie es wirklich sein wird. Die Gastronomie ist ein wunderschönes Berufsfeld, ich kann mir für mich nichts anderes vorstellen.

