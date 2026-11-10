Bewegung trifft Business – Frau in der Wirtschaft zu Gast bei Mrs.Sporty

Auf Einladung von Clubinhaberin Sonja Ivanovic fand das jüngste After-Work-Business-Treffen von Frau in der Wirtschaft Klosterneuburg im Mrs.Sporty Club statt.

Diesmal hieß es: Raus aus dem Business-Alltag und rein in die Bewegung! Die Unternehmerinnen hatten die Gelegenheit, das funktionale „daily30“-Trainingskonzept kennenzulernen und gleich selbst auszuprobieren.

Beim anschließenden gemütlichen Get-together blieb ausreichend Zeit für persönliche Gespräche, neue Kontakte und einen inspirierenden Austausch unter Unternehmerinnen.

Ein herzliches Dankeschön an Sonja Ivanovic für die Einladung und die Gastfreundschaft sowie an alle Teilnehmerinnen für diesen gelungenen gemeinsamen Abend!

Weitere Infos: https://www.mrssporty.at/club/klosterneuburg