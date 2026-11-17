Gleich zwei besondere Anlässe gab es bei einem Betriebsbesuch von WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, FIW-Bezirksvorsitzender Elisabeth Dorner und WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller bei Gabriela Manninger zu feiern: ihren runden Geburtstag sowie das zehnjährige Bestehen der Immobilienverwaltung Manninger KG. Besonders beeindruckend ist dabei ihre persönliche unternehmerische Geschichte: Gabriela Manninger ist bereits seit über 30 Jahren selbständig in der Immobilienbranche tätig.

Mit der Immobilienverwaltung Manninger KG betreut sie gemeinsam mit ihrem Team Eigentümer, Investoren und Liegenschaftsbesitzer in rechtlichen, kaufmännischen und technischen Fragen. Zu den Kernbereichen zählen unter anderem die Verwaltung von Wohnungseigentum und Mietwohnhäusern sowie die Immobilienberatung. Dabei stehen laut Unternehmensphilosophie insbesondere Vertrauen, Verlässlichkeit und Beharrlichkeit im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden.

„Über 30 Jahre selbständig und mit viel Engagement in einer Branche tätig zu sein, verdient großen Respekt. Gabriela Manninger hat sich mit viel Fachwissen, persönlichem Einsatz und unternehmerischem Weitblick einen Namen gemacht“, betont Erich Moser.

Der Betriebsbesuch bot Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und einem Austausch über die Entwicklung der Immobilienbranche sowie die Herausforderungen für selbständige Unternehmerinnen.

„Gerade erfolgreiche Unternehmerinnen wie Gabriela Manninger zeigen, wie viel Erfahrung, Durchhaltevermögen und Leidenschaft es braucht, um über Jahrzehnte erfolgreich selbständig tätig zu sein. Solche unternehmerischen Lebenswege sind eine Bereicherung für unsere regionale Wirtschaft“, so Elisabeth Dorner.

© Immobilienverwaltung Manninger KG v.l. Andrea Lautermüller, Elisabeth Dorner, Gabriela Manninger und Erich Moser



