Über 50 Unternehmer:innen und Landwirt:innen folgten der Einladung der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer Wiener Neustadt in den Hubertushof Fromwald nach Bad Fischau.

Unter dem Titel „Gesundheit als Erfolgsfaktor für Selbständige“ zeigte Norbert Braunstorfer, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums für Selbständige in Wien, welche vielfältigen Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge SVS-Versicherten zur Verfügung stehen.

Die beiden Obleute Christian Oberger und Manuel Zusag freuten sich über das große Interesse. Beim anschließenden gemütlichen Ausklang blieb ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche und zum Netzwerken.

Ein gelungener Abend, der einmal mehr zeigte: Die eigene Gesundheit sollte auch im unternehmerischen Alltag nicht zu kurz kommen.

© zVg V.l.: Bezirksbauernkammer Leiter Christoph Edelhofer, Bezirksbauernkammerobmann Manuel Zusag, WKNÖ Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, Norbert Braunstorfer und WKNÖ Bezirksstellenobmann Christian Oberger.



