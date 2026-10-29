Größter Hybridmarkt Österreichs von Adeg Seba eröffnet

Auf mehr als 700 m² Verkaufsfläche verbindet ADEG Kaufmann Manfred Seba persönliche Betreuung mit zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten im vollständig unbemannten Selbstbedienungsbetrieb. Der neue Markt zeigt damit beispielhaft, wie eine moderne und langfristig tragfähige Nahversorgung im ländlichen Raum funktionieren kann: persönlich, regional verankert und für die Bevölkerung zeitlich flexibel. Für Manfred Seba ist die Übersiedelung ein besonderer Meilenstein. Vor knapp fünf Jahren übernahm er den damaligen Nahversorger, nachdem sein Vorgänger in den Ruhestand gegangen war. Seither sichert er mit viel persönlichem Engagement die lokale Nahversorgung in Ardagger. Bei der Eröffnungsfeier konnte damit ein langjähriges Projekt für die Nahversorgung abgeschlossen werden.

© Rath Dieter, www.mostropolis.at V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Alexandra Seba, Manfred Seba, WK Leiter Andreas Geierlehner, Rudolf Schnabel