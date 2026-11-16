Informationsmesse der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl zeigte Chancen und neue Möglichkeiten für das Arbeiten in der Pension

Wie kann ich nach dem Pensionsantritt weiterarbeiten? Was ist beim Zuverdienst zu beachten und welche Neuerungen bringt 2027? Diesen Fragen widmete sich die Informationsmesse „Weiter arbeiten. Weiter profitieren“ am 10. November in der Wirtschaftskammer Zwettl. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich bei Unternehmen, Organisationen und Expert:innen zu informieren. Die Veranstaltung verband eine Informationsmesse mit Fachvorträgen zu Arbeitsmarkt, Pension und Steuern.

„Viele Menschen wollen auch nach dem Pensionsantritt aktiv bleiben und ihre Erfahrung einbringen. Dieses Wissen ist für unsere Betriebe und Organisationen sehr wertvoll“, betonte Anne Blauensteiner, Obfrau der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl.

Erfahrung wird am Arbeitsmarkt wichtiger

Stefan Waldhäusl, Geschäftsstellenleiter des AMS Zwettl, zeigte die langfristigen Herausforderungen für den regionalen Arbeitsmarkt auf. Für den Bezirk Zwettl wird die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren laut Präsentation von rund 26.300 im Jahr 2023 auf rund 20.500 im Jahr 2040 zurückgehen. Ältere Menschen und Pensionist:innen stellen daher ein wichtiges Arbeitskräftepotenzial dar.

Was beim Zuverdienst zu beachten ist

Franz Huss von der PVA Landesstelle Niederösterreich informierte über Pension, Teilpension und Zuverdienst. Während bei der regulären Alterspension ein Zuverdienst grundsätzlich uneingeschränkt möglich ist, gelten bei vorzeitigen Alterspensionen besondere Grenzen. Ab 2027 kommen mit der Aktivpension neue steuer- und sozialversicherungsrechtliche Begünstigungen hinzu.

Aktivitätsfreibetrag bringt spürbare Vorteile

Steuerberater Markus Gerstbauer zeigte anhand konkreter Beispiele, wie sich der neue Aktivitätsfreibetrag auswirken kann. Bis zu 1.250 Euro monatlich beziehungsweise 15.000 Euro jährlich können ab 2027 unter den entsprechenden Voraussetzungen steuerlich begünstigt sein.

Bei einer Bruttopension von 2.300 Euro und einem monatlichen Zuverdienst von 600 Euro steigt der Netto-Zuverdienst in seinem Beispiel von rund 340 auf 569 Euro. Auch Selbstständige profitieren: Bei 25.000 Euro Jahresgewinn verbleiben im dargestellten Beispiel statt rund 12.038 Euro künftig rund 19.245 Euro netto nach Einkommensteuer und Sozialversicherung.

Erfahrung als Chance für die Region

Die Veranstaltung machte deutlich: Arbeiten in der Pension eröffnet Chancen für beide Seiten. Menschen können ihre Erfahrung weiter einbringen und zusätzliches Einkommen erzielen, während Betriebe auf erfahrene Arbeitskräfte zurückgreifen können.

„Wer weiterarbeiten möchte, soll wissen, welche Möglichkeiten es gibt und worauf dabei zu achten ist. Gleichzeitig möchten wir zeigen, wie wertvoll die Erfahrung älterer Menschen für unsere Betriebe und die Region ist“, so Anne Blauensteiner.