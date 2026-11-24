Info-Veranstaltung in der Bezirksstelle
Waidhofen/Thaya
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Aktualisiert am 24.11.2026
Das Informations-Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) hat sich über Jahre hinweg als Service-Fixpunkt etabliert: Bei einem Frühstück werden Unternehmerinnen und Unternehmer mit relevanten Informationen zu aktuellen Themen in ihrer Bezirksstelle versorgt. Mitte November fand in diesem Rahmen eine Info-Veranstaltung zum Thema „Öffentliche Aufträge erfolgreich gewinnen“ statt.