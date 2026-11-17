Was haben ein erfolgreiches Unternehmen und eine Freiwillige Feuerwehr gemeinsam? Mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Bei der Veranstaltung „Wirtschaft trifft Blaulicht“ lud die Junge Wirtschaft Mödling zu einem besonderen Blick hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf.

Bezirksvorsitzender Tobias Printz begrüßte gemeinsam mit seinen Stellvertretern Lilly Kaltenbrunner und Clemens Nöstler sowie WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller die Gäste im Feuerwehrhaus. Im Mittelpunkt des Abends standen spannende Einblicke in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, der Austausch mit der regionalen Wirtschaft und die Frage, was Feuerwehr und Unternehmertum miteinander verbindet.

Feuerwehrkommandant HBI Patrick Klebinger und sein Team präsentierten eindrucksvoll, welche organisatorische und logistische Leistung hinter der ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf steht. Mit 99 aktiven Mitgliedern, 13 Mitgliedern der Feuerwehrjugend und 11 Reservisten verfügt die Feuerwehr über Strukturen, die durchaus mit jenen eines mittelständischen Unternehmens vergleichbar sind.

„Feuerwehr und Wirtschaft haben viel gemeinsam: Es braucht ein starkes Team, klare Verantwortlichkeiten, gute Ausbildung und die Fähigkeit, auch unter Druck rasch Entscheidungen zu treffen. Genau dieser Blick über den Tellerrand und der persönliche Austausch machen Veranstaltungen wie ‚Wirtschaft trifft Blaulicht‘ so wertvoll“, betonte Bezirksvorsitzender Tobias Printz.

Beeindruckende Einsatzleistung

Auch die Rahmenbedingungen im Einsatzgebiet zeigen, welche Verantwortung die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf trägt. In der Gemeinde leben rund 9.650 Menschen, gleichzeitig pendeln etwa 12.000 Personen ein und rund 800 Betriebe sind hier angesiedelt. Dazu kommt ein rund 30 Kilometer langer Autobahn-Einsatzbereich, der besondere Herausforderungen mit sich bringt.

Jährlich bewältigt die Feuerwehr rund 400 bis 600 Einsätze. Allein im ersten Halbjahr 2026 waren es bereits 270 Einsätze. Dabei rückten 561 Fahrzeuge aus und die Feuerwehrmitglieder leisteten mehr als 3.000 Einsatzstunden. Das Spektrum reicht von Brandeinsätzen bis zu technischen Einsätzen und der Rettung beziehungsweise Befreiung von Menschen und Tieren.

Für diese vielfältigen Aufgaben braucht es neben hervorragend ausgebildeten Einsatzkräften auch spezialisierte Technik und entsprechende Logistik. Der umfassende Fuhrpark beinhaltet verschiedene Einsatz- und Sonderfahrzeuge, die zum Teil auch überörtlich zum Einsatz kommen. Zu den beeindruckenden Fahrzeugen zählt auch ein großes Tanklöschfahrzeug mit einem Fassungsvermögen von rund 12.000 Litern.

Feuerwehr und Unternehmen haben vieles gemeinsam

Besonders deutlich wurde an diesem Abend, dass hinter einer leistungsfähigen Feuerwehr weit mehr steckt als Fahrzeuge und technische Ausrüstung. Ausbildung und laufende Fortbildung, klare Führungsstrukturen, Beschaffung und Wartung der Gerätschaften, Personalorganisation und die Koordination unterschiedlichster Aufgaben sind wesentliche Bestandteile des Feuerwehralltags.

Und genau hier zeigen sich zahlreiche Parallelen zur Wirtschaft: Gute Führung, funktionierende Prozesse, vorausschauende Planung und vor allem Menschen, die Verantwortung übernehmen, sind in beiden Bereichen entscheidend. Bei der Feuerwehr müssen diese Strukturen noch dazu innerhalb kürzester Zeit funktionieren, wenn der Alarm eingeht.

Kommandant Patrick Klebinger und sein Team vermittelten den Gästen eindrucksvoll, mit welcher Professionalität und welchem persönlichen Einsatz diese Aufgaben bewältigt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass diese enorme Leistung freiwillig und ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung und der zahlreichen Betriebe in der Region erbracht wird.

Im Anschluss an die Präsentation hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Führung durch das Feuerwehrhaus die Gelegenheit, Fahrzeuge, Ausrüstung und Infrastruktur aus nächster Nähe kennenzulernen und Fragen direkt an die Feuerwehrmitglieder zu richten.

Beim anschließenden Netzwerken stand schließlich der persönliche Austausch im Mittelpunkt. „Wirtschaft trifft Blaulicht“ machte damit seinem Namen alle Ehre und zeigte, wie viele Gemeinsamkeiten zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Welten verbinden: Verantwortung übernehmen, Herausforderungen gemeinsam bewältigen und sich auf ein starkes Team verlassen können.