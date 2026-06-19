Junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft bei Industriefotograf Stefan Dworak
Korneuburg
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Aktualisiert am 19.06.2026
Der Korneuburger Fotograf Stefan Dworak zeigt in seiner Fotoausstellung INDUSTRIE REGIONAL die visuelle Dokumentation dieser Arbeitswelt.
In enger Zusammenarbeit mit den Betrieben enstanden authentische Aufnahmen vor Ort.
Gezeigt werden derzeit unter anderem Bilder der Großwäscherei Hammerl TextilCare (Hagenbrunn), SMC Austria GmbH (Korneuburg), Berthold Entsorgungsgesellschaft m.b.H. (Stronsdorf), DOT Telematik und Systemtechnik GmbH (Leobendorf) und der Freiwilligen Feuerwehr.
Unternehmerinnen und Unternehmer der Jungen Wirtschaft und von Frau in der Wirtschaft kamen zur Ausstellungseröffnung und waren von den Aufnahmen begeistert.