Martina Hochstöger, Eric Freiberger und Desiree Latiu bilden gemeinsam mit den kooptierten Mitgliedern Valeriu Ursu und Benjamin Hell den neuen Vorstand. Bei der ersten gemeinsamen Sitzung wurde ein Veranstaltungsprogramm für das gesamte Jahr 2027 festgelegt, das den Austausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk fördern soll. Wer noch nicht Teil der Jungen Wirtschaft ist, kann sich jetzt anmelden und Teil eines Netzwerks werden, von dem man ein Leben lang profitieren kann.

© WKNÖ V.l.: Benjamin Hell, Valeriu Ursu, Eric Freiberger, Martina Hochstöger und Desiree Latiu