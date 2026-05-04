JW-Vorsitzender zu Besuch bei Fleischhauerei Fürst

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machte die Junge Wirtschaft Halt bei der Fleischhauerei Fürst in Gutenbrunn. Vorsitzender Lukas Karl und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas nutzten die Gelegenheit, um einen Einblick in den traditionsreichen Familienbetrieb zu erhalten.

Empfangen wurden sie von Timotheus Fürst, der den Betrieb in dritter Generation mit großer Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein führt. Die Fleischhauerei steht für echte Regionalität sowie Fleisch- und Wurstwaren auf höchstem Niveau. Mit ihrem Angebot leistet die Fleischhauerei Fürst einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgung und steht für kurze Wege, nachvollziehbare Herkunft und Versorgungssicherheit im ländlichen Raum.

Unterstützt wird er dabei von seiner Familie, insbesondere von Vater Walter Fürst, der weiterhin aktiv im Betrieb mitarbeitet, sowie Bruder Max Fürst, der im Bereich Corporate Finance tätig ist und den Familienbetrieb bei Bedarf tatkräftig unterstützt.

Lukas Karl zeigte sich beim Besuch beeindruckt vom Engagement und der klaren Ausrichtung des Betriebs und wünscht der Familie Fürst für ihren weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und alles Gute.