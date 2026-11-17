René Puhr feiert sein 20-jähriges Betriebsjubiläum. Lukas Karl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Zwettl, gratulierte dem Unternehmer persönlich und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg.

Das Traditionsunternehmen wird von René Puhr bereits in fünfter Generation geführt. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1874 zurück, als Josef Feßl, der Ur-Ur-Großvater des heutigen Inhabers, den Betrieb zur Erzeugung von Dachziegeln gründete. Über Generationen entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter. Heute liegt der Schwerpunkt von w4stone auf der individuellen Verarbeitung von Naturstein für unterschiedlichste Lebensbereiche. Moderne Technik trifft dabei auf traditionelles Steinmetzhandwerk und persönliche Beratung.

Weitere Infos: w4stone – René Puhr Steinmetz