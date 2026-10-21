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© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Karriere mit Lehre: Stadt Wiener Neustadt startet Bewerbungsphase für 2027

Wiener Neustadt

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 21.10.2026

Die Stadt Wiener Neustadt setzt weiterhin auf die Ausbildung junger Fachkräfte und startet die Bewerbungsphase für ihr Lehrlingsprogramm mit Ausbildungsbeginn im September 2027. Aktuell absolvieren 29 Lehrlinge ihre Ausbildung beim Magistrat und in den Tochtergesellschaften.

Das Angebot umfasst unterschiedliche Lehrberufe, darunter Verwaltungsassistenz, IT-Technik, Tischlerei sowie Kfz- und Nutzfahrzeugtechnik. Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte auszubilden und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Bürgermeister Klaus Schneeberger betont die Bedeutung der Lehrlingsausbildung für die Zukunft des Standorts Wiener Neustadt und verweist auf zahlreiche erfolgreiche Karrierewege ehemaliger Lehrlinge innerhalb der Stadtverwaltung.

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© Stadt Wiener Neustadt/Weller Ein Mal pro Jahr lädt Bürgermeister Klaus Schneeberger die Lehrlinge zu einem Frühstück ein, um mit ihnen über ihre Anliegen, Wünsche und Erfahrungen in den Abteilungen zu sprechen - im Bild mit Lehrlingen des 1. Lehrjahrs.