Wie können Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge Gastronomiebetriebe im täglichen Arbeitsablauf unterstützen und wertvolle Zeit sparen? Konkrete Antworten darauf lieferte der Workshop „KI und digitale Tools für Ihren Gastro-Alltag“ im Technologie- und Forschungszentrum in Wiener Neustadt. Die Unternehmer:innen nutzten das kostenfreie Angebot der Niederösterreich Werbung, des Hauses der Digitalisierung, der Wirtschaftskammer Niederösterreich, der Tourismusdestinationen und der Wirtshauskultur Niederösterreich, um praxisnahe Einsatzmöglichkeiten für den eigenen Betrieb kennenzulernen.

KI-Expertin Manuela Machner von KiNET.ai zeigte mit konkreten Beispielen, wo digitale Lösungen im Gastro-Alltag unterstützen können. Im Fokus standen passende Reservierungs- und Buchungssysteme und Möglichkeiten zur Reduktion von No-Shows ebenso wie digitale Zeiterfassung, Dienstplan und Lohnverrechnung. Auch der Einsatz von KI in der Gästekommunikation wurde behandelt, etwa beim Beantworten von Bewertungen und Anfragen oder beim Erstellen von Texten für Website und Social Media. Zudem ging es darum, mit KI Trends für die Speisekarte zu finden.

Die vierstündigen Workshops richten sich sowohl an Einsteiger:innen als auch an Gastronomiebetriebe, die bereits mit KI und bestehenden digitalen Systemen arbeiten. Ziel ist es, konkrete Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen, die sich direkt in den betrieblichen Alltag übertragen lassen.

Weitere Termine

Montag, 30. November 2026, 9–13 Uhr: Hotel Korngut, Niedergrünbach

Dienstag, 1. Dezember 2026, 9–13 Uhr: Haus der Digitalisierung, Tulln

Die Teilnahme ist für niederösterreichische Gastronomie- und Tourismusbetriebe kostenlos. Pro Workshop sind maximal 25 Teilnehmer:innen beziehungsweise maximal zwei Personen pro Betrieb vorgesehen.

Informationen und Buchungsmöglichkeiten: KI und digitale Tools für den Gastro-Alltag

© ecoplus Haus der Digitalisierung V.l.: Anna Stur (Destination Wienerwald), Peter Brandstetter (ecoplus Haus der Digitalisierung), Manuela Machner (KINET.ai), Andrea List-Margreiter (WKNÖ Bezirksstellenleiterin Wiener Neustadt) und Doris Juster-Tatscher (Destination Wiener Alpen)