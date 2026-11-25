Künstliche Intelligenz bietet auch für kleine und mittlere Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und wertvolle Zeit zu sparen. Welche Werkzeuge sich dafür besonders eignen, stand im Mittelpunkt des Workshops „KI-Tools für KMU“, der im Sitzungssaal des Rathauses Mank stattfand.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen praxisnahen Überblick über aktuelle KI-Anwendungen und deren Einsatzmöglichkeiten im betrieblichen Alltag. Vorgestellt wurden dabei vor allem ChatGPT, Claude, Canva und Gemini Notebook (ehemals NotebookLM). Neben konkreten Anwendungsbeispielen wurden auch Kosten sowie mögliche Risiken beim Einsatz künstlicher Intelligenz thematisiert.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Unternehmerinnen und Unternehmer KI-Werkzeuge sinnvoll einsetzen können, um wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen, effizienter zu arbeiten und die betriebliche Kommunikation zu unterstützen. Der Workshop richtete sich insbesondere an Einsteigerinnen und Einsteiger und vermittelte verständliche sowie direkt umsetzbare Impulse für die tägliche Arbeit.

Die Veranstaltung wurde von der WKNÖ-Bezirksstelle Melk gemeinsam mit dem Digital Innovation Hub Ost und der Stadtgemeinde Mank angeboten. Wirtschaftsstadträtin Bernadette Janisch hatte bereits im Vorfeld gezielt die Bedürfnisse und Interessen der Manker Betriebe erhoben. Das große Interesse am Thema Künstliche Intelligenz nahm sie zum Anlass, den Workshop nach Mank zu holen.

„Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist es wichtig, neue Technologien nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern deren Möglichkeiten selbst auszuprobieren. Der Workshop hat anschaulich gezeigt, wie KI bereits heute die tägliche Arbeit erleichtern kann“, betont WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.