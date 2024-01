Knorr Bremse – Weltmarktführer für Bremssysteme

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller, TIP-Berater Helmut Kahrer und Andreas Kornherr tauschten sich gemeinsam mit Thomas Frey von der Knorr Bremse am Standort Mödling über Technologie und Innovation aus. Die Erfolgsgeschichte von Knorr Bremse geht in Österreich auf das Jahr 1968 zurück. Seit 1976 ist der Weltmarktführer am Standort in Mödling. Neben Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge ist die Knorr Bremse auch für Türantriebe und Signalsysteme bekannt. „Der Produktionsstandort in Mödling ist mit über 900 Mitarbeitern und über 300 Mio. Umsatz pro Jahr ein wichtiger Player. Automatisierung und Digitalisierung wird großgeschrieben – so gibt es Schweißroboter und viele digitalisierte Produktionsvorgänge“, so Frey.

© WKNÖ V.l.: Helmut Kahrer, Thomas Frey, Andrea Lautermüller und Andreas Kornherr