Im Rahmen der Vorweihnachtsfeier im Gasthaus Wiesmann stellte der Nahversorger Fiby seine langjährigen Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt. Firmeninhaber Ewald Fiby dankte jenen Mitarbeiterinnen, die dem Unternehmen über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und Verlässlichkeit zur Seite stehen.

Für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit wurden Monia Stöger und Christine Strebl für jeweils zehn Jahre im Unternehmen ausgezeichnet. Ein besonderes Jubiläum feierte Gabriele Leisser, die bereits seit 35 Jahren zum Team des Nahversorgers gehört. Die feierliche Überreichung der Jubiläumsurkunden erfolgte durch Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka. Er gratulierte den Geehrten herzlich zu ihren Jubiläen und bedankte sich für ihren langjährigen Einsatz.

Der Familienbetrieb ist als regionaler Nahversorger bereits seit 1867 ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Wirtschaftsstruktur und setzt dabei auf ein eingespieltes und engagiertes Team.