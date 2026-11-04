LBG Vortrag "Steuerupdate für Unternehmer:innen“

In Zusammenarbeit mit der LBG Steuerberatung veranstaltete die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen einen Impulsvortrag zum Thema " Steuerupdate für Unternehmer:innen". Das Team der LBG Steuerberatung, Stefan Heißenberger, Sabrina Bleier, Christoph Stögerer und David Sedlaczek, gab einen Überblick über die wichtigsten steuerlichen Neuerungen und zeigte auf, welche Auswirkungen sich für die betriebliche Praxis ergeben und wo Handlungsbedarf besteht.

© zVg V.l.: David Sedlaczek, Christoph Stögerer, Sabrina Bleier, Bernhard Dissauer-Stanka und Stefan Heissenberger