Das Lesehaus von Claudia Skopal in der Oberen Landstraße in Krems blickt auf ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr zurück. Mit seinem sorgfältig ausgewählten Buchsortiment, hochwertigen Papeteriewaren, regionalen Weinen und gemütlichen Verweilmöglichkeiten hat sich das liebevoll gestaltete Geschäft als beliebter Treffpunkt etabliert für Lesebegeisterte und alle, die Inspiration, Austausch und Genuss miteinander verbinden möchten.

„Das Lesehaus zeigt eindrucksvoll, wie innovative Ideen, persönliche Leidenschaft und gelebtes Unternehmertum unsere Innenstädte beleben“, betonte FiW-Bezirksvorsitzende Sonja Hockauf-Bartaschek, die Claudia Skopal im Namen der Wirtschaftskammer für ihr Engagement und diesen ansprechenden Treffpunkt im Herzen von Krems dankte.