Am 5. und 6. November 2026 stand die Landesberufsschule Schrems ganz im Zeichen des handwerklichen Nachwuchses: Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Orthopädieschuhmacher:innen und Schuhmacher:innen Niederösterreich und Oberösterreich stellten die Lehrlinge ihr fachliches Können, ihre Genauigkeit und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis.

Die Wettbewerbsaufgabe verlangte den Teilnehmer:innen einiges ab: Ein Paar Schuhe musste gezwickt und davon ein Schuh vollständig fertiggestellt werden. Dabei waren sowohl Präzision als auch Kreativität und ein gutes Gespür für das traditionelle Schuhmacherhandwerk gefragt.

Der Wettbewerb zeigte einmal mehr, wie viel Engagement, Talent und Leidenschaft im handwerklichen Nachwuchs steckt. Die Landesinnung der Gesundheitsberufe gratuliert allen Teilnehmer:innen zu ihren Leistungen und bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und Durchführung des Wettbewerbs.