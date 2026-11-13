Der Boom zur absoluten Top-Qualifikation im niederösterreichischen Gewerbe und Handwerk verstärkt sich weiter: Satte 560 Meister- und Befähigungsprüfungen wurden in Niederösterreich in der letzten Prüfungsperiode (Juli 2025 bis Juli 2026) erfolgreich abgelegt. Das sind fast 100 mehr als zuletzt bzw. ein beachtliches Plus von über 20 Prozent. 230 Absolventinnen und Absolventen nahmen ihre Meisterbriefe und Befähigungsurkunden nun persönlich bei der Meister:innenfeier der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) aus der Hand von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Jochen Flicker, dem Obmann der WKNÖ-Sparte Gewerbe und Handwerk, entgegen.

Ecker: "NÖ Gewerbe und Handwerk steht für Qualität, Vielfalt und Zukunftsperspektiven"

„Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk steht für Qualität, Vielfalt und Zukunftsperspektiven. Der Boom bei den erfolgreich absolvierten Meister- und Befähigungsprüfungen belegt das deutlich. Darauf können wir in Niederösterreich stolz sein“, gratulierte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen. „Hinter diesen Abschlüssen steckt harte Arbeit, Begeisterung für den Beruf und ein großer Wille zur Weiterbildung. Diese Leistungen verdienen höchsten Respekt.“

Flicker: "Karriereweg von der Lehre zum Meister eröffnet Vielzahl an Chancen"

„Der Karriereweg von der Lehre bis zur Meisterin oder zum Meister eröffnet eine Vielzahl an Chancen. Die berufliche Spitzenqualifikation steht universitären Ausbildungen in nichts nach“, erinnerte Spartenobmann Jochen Flicker daran, erinnerte, dass der Meistertitel gemäß Nationalem Qualifikationsrahmen (NQR) auf Stufe 6 und damit auf einer Ebene mit dem akademischen Bachelor eingestuft ist. Zugleich betonte er, dass der Meistertitel von Kundinnen und Kunden mit Werten wie Qualifikation, Einsatz, Qualität und Verlässlichkeit verbunden und geschätzt wird.

Von A wie Augenoptiker:in bis Z wie Zahntechniker:in

Die neuen Meisterinnen und Meister spiegeln die breite Vielfalt im NÖ Gewerbe und Handwerk: Von A wie Augenoptiker:in bis Z wie Zahntechniker:in waren insgesamt 40 Berufsgruppen vertreten. Besonders stark präsentierten sich heuer erneut die Gas-, Sanitär- und Heizungstechniker:innen mit 33 neuen Meistertiteln. Jeffrey Treganza, ein frisch gebackener Uhrmachermeister, bewies, dass man auch in der Mitte des Lebens noch eine komplett neue Richtung einschlagen und so seltenes Handwerk in Niederösterreich lebendig erhalten kann. 20 Jahre lang stand er als Solist auf internationalen Bühnen und auf den Brettern der Wiener Volksoper, bevor seine Leidenschaft für antike Taschenuhren zur Berufung wurde. Mittlerweile betreibt er als Uhrmachermeister seine eigene kleine Werkstatt, wo er sich auf Großuhren spezialisiert hat.

Lavinia Weissenböck hat sich hingegen für eine gänzlich andere Branche entschieden: als langjährige Pädagogin und somit aus einem traditionell weiblichen Berufsfeld kommend, steht sie nun als Denkmal,- Fassaden- und Gebäudereinigungsmeisterin in einer männerdominierten Branche „ihre Frau“. Auch sie hat sich bereits mit ihrem eigenen Unternehmen in St. Veit an der Gölsen selbständig gemacht und bietet Dienstleistungen wie professionelles Reinigungsservice für Gewerbe- und Privatkunden an.

Meister Alumni Club: Plattform für Vernetzung und Austausch

Abgerundet wurde die Meister.innenfeier mit einer Präsentation des Meister Alumni Clubs (MAC) – der österreichweiten Plattform ausschließlich für Meister:innen und Befähigte, unabhängig von Branche oder Region. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. „Der MAC bietet maßgeschneiderte Services, Austauschmöglichkeiten und Netzwerke für unsere Meister:innen“, erklärte Florian Spangl, Botschafter des Meister Alumni Clubs in Niederösterreich. „Unser Ziel ist es, das Wir-Gefühl zu stärken und den hohen Stellenwert des Meistertitels sichtbar zu machen. Es zahlt sich aus, Teil dieses Netzwerks zu sein.“

www.meisteralumni.at





© David Schreiber Spartenobmann Jochen Flicker (l.) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierten den 230 bei der Meister:innenfeier anwesenden neuen Absolventinnen und Absolventen der Befähigungs- bzw. Meisterprüfungen persönlich – wie hier der neuen Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigungsmeisterin Lavinia Weissenböck