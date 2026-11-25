75 Absolventinnen und Absolventen haben 2026 ihre Befähigungs- und Konzessionsprüfungen in der Verkehrswirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Die Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) würdigte ihre Leistungen bei einer feierlichen Diplomverleihung und holte auch zehn Lehrlinge für ihre mit Auszeichnung bestandenen Lehrabschlussprüfungen vor den Vorhang.

„Wer neben Beruf und Familie eine Befähigungs- oder Konzessionsprüfung absolviert, nimmt einiges auf sich. Mit ihrem persönlichen Einsatz haben die Absolventinnen und Absolventen nicht nur in ihre eigene berufliche Zukunft, sondern auch in die Zukunft unserer Wirtschaft investiert“, betonten WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und Richard Mader, Obfrau-Stellvertreter der Sparte Transport und Verkehr in der WKNÖ, bei der Diplomfeier in der Wirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten.

Mit 50 erfolgreichen Konzessionsprüfungen stellt das Güterbeförderungsgewerbe heuer die größte Gruppe der Absolventinnen und Absolventen. Weitere 13 entfallen auf das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW, fünf auf das Autobusgewerbe und fünf auf den kombinierten Bereich Bus und PKW. Zwei Absolventinnen und Absolventen haben die Befähigungsprüfung für das Speditionsgewerbe bestanden.

Verkehrswirtschaft als unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor

Ob Warentransporte, Busverbindungen oder Taxifahrten – Niederösterreichs Verkehrsbetriebe sichern täglich die Versorgung und Mobilität im Land. Gleichzeitig stellen hohe Kosten, internationale Unsicherheiten und bürokratische Belastungen die Branche vor große Herausforderungen. „Ohne Verkehr steht unser Land. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sorgen jeden Tag dafür, dass Niederösterreich funktioniert. Umso wichtiger ist es, dass sich Menschen dazu entscheiden, in unserer Branche unternehmerische Verantwortung zu übernehmen“, unterstrich Mader.

Ausgezeichnete Nachwuchskräfte

Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels hob Mader die Leistungen der zehn ausgezeichneten Lehrlinge hervor: „Gut ausgebildete junge Menschen sind nicht nur die Fachkräfte von morgen. Sie werden schon heute dringend gebraucht. Umso erfreulicher ist es, dass wir in Niederösterreich so engagierte Nachwuchskräfte haben.“ Um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an die Betriebe zu binden, brauche es neben fairer Entlohnung auch Wertschätzung, Respekt und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Moser verwies zudem auf das Serviceangebot der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Unternehmerinnen und Unternehmer von der Gründung bis zur Betriebsübergabe insbesondere in Rechts- und Branchenfragen unterstützt. „Nutzen Sie dieses Angebot und sagen Sie uns auch, wo der Schuh drückt. Denn Interessenvertretung funktioniert dann am besten, wenn wir wissen, was in unseren Betrieben tatsächlich passiert.“

Langjährige Wegbegleiterin verabschiedet

Nach fast vier Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit der Sparte Transport und Verkehr wurde Hofrätin Dr. Eva Lang-Loritz von der Gewerbeabteilung im Amt der NÖ Landesregierung verabschiedet. Als Mitglied der Prüfungskommission brachte sie über viele Jahre ihr Wissen und ihre Erfahrung ein. „Für Ihren Einsatz und die langjährige, respektvolle Zusammenarbeit möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Sparte Transport und Verkehr herzlich danken“, wünschten Moser und Mader alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

© Tanja Wagner Vertreterinnen und Vertreter der Sparte Transport und Verkehr sowie der Landesverwaltung gratulierten den Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss.

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