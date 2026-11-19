Im Rahmen einer Mitarbeiterehrung im Gasthaus Bsteh in Wulzenhofen überreichte Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka an langjährige Mitarbeiter der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. aus Großharras Auszeichnungen seitens der Wirtschaftskammer NÖ:

Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Jasmin Jordan (Buchhalterin)

Für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit: Bernhard Silberbauer (Monteur)

Für 35 Jahre Betriebszugehörikteit: Josef Schöfmann (Serviceleiter) und Pavel Svoboda (Monteurshelfer)

Die Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. steht seit 1954 für moderne Haustechnik und zukunftsweisende Energielösungen. Vom kleinen Gemischtwarenhandel hat sich das Unternehmen zu einem weit über die Grenzen des Bezirkes führenden Anbieter im Bereich erneuerbarer Energien entwickelt. Heute wird der Familienbetrieb in 3. Generation von Rudolf Leitner geführt, der Tradition mit Innovation und modernster Technik verbindet.

Im Mittelpunkt stehen individuelle Heizungs- und Haustechniklösungen, die auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt sind. Dabei setzt das Unternehmen besonders auf erneuerbare Energien wie Solarthermie, Photovoltaik und Biomasseheizungen mit Pellets, Stückholz oder Hackgut.

Nähere Infos zum Unternehmen: www.lht.at