Mitarbeiterehrung bei der Firma Wiesinger Gesellschaft m.b.H.

In Doppelfunktion - als Bezirksstellenobmann und Firmenchef - war Gernot Wiesinger bei der Mitarbeiterehrung von Markus Rupp tätig. Gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka überreichte er seinem Mitarbeiter Markus Rupp im Alten Depot in Mistelbach anlässlich seiner 30-jährigen Tätigkeit als Teiledienstspezialist im Unternehmen eine Dank- und Anerkennungsurkunde der WKNÖ. Herr Rupp, der als sehr verlässlich, kollegial und äußerst freundlich gilt, hatte am Tag der Ehrung genau vor dreißig Jahren als Mitarbeiter im Autohaus Wiesinger begonnen.

Nähere Infos zum Unternehmen unter www.autowiesinger.at