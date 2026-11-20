45 Jahre Dienstzeit bei der Schüller & Sohn GmbH in Amstetten wurden im Rahmen einer Mitarbeiterehrung entsprechend bedankt und gewürdigt. Markus Klein hat im Betrieb seine Lehre absolviert und arbeit seit vielen Jahrzehnten im Vertrieb und im Aussendienst. Damit blickt der Jubilar Markus Klein auch auf viele Höhen und Tiefen der unternehmerischen Entwicklung im Großhandel zurück. Die Unternehmerfamilie Schüller bedankte sich bei ihrem treuen Mitarbeiter gemeinsam mit den Würdigungen von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer.

© Schüller V.l.: Christian Schüller, Felix Schüller, WK Leiter Andreas Geierlehner, Markus Klein, AK Leiter Herbert Grurl