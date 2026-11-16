Im Rahmen einer Mitarbeiterehrung wurden beim Unternehmen Technische Prüfgesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz TPG) in Mistelbach zwei langjährige Mitarbeiter für ihre Betriebstreue ausgezeichnet. Die Ehrung unterstreicht die hohe Bedeutung von Erfahrung, Fachkompetenz und Engagement für den Unternehmenserfolg. Die TPG ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner in den Bereichen Sicherheitstechnik, Brandschutz, Prüftätigkeiten und Weiterbildung.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde David Selbach und Michael Frank für 15 Jahre (beide als Techniker) geehrt.

WK-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka überreichte die Urkunden und gratulierte den Geehrten zu ihrem langjährigen Einsatz.

Auch die Geschäftsleitung der TPG bedankte sich bei den Geehrten für ihren Einsatz. Gerade in einem Unternehmen, das auf höchste Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und langjährige Kundenbeziehungen setzt, seien erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Nähere Infos: http://www.tpg.at