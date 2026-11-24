Im Rahmen einer Firmenfeier im Gasthaus Bsteh in Wulzeshofen ehrte der Laaer Steinmetzmeisterbetrieb Thornton KG zwei langjährige Mitarbeiter.

Firmenchef Jürgen Thornton würdigte die langjährige Treue von Andreas Fuchs, der seit 30 Jahren als Steinmetzgeselle im Unternehmen tätig ist, sowie von Barbara Riedl, die seit 15 Jahren als kaufmännische Angestellte zum Betrieb gehört. Als Anerkennung für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit erhielten beide eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

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