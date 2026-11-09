Mitarbeiterehrung Jägerbau Pöggstall

Am 5. November fand bei Jägerbau in Pöggstall eine feierliche Ehrung langjähriger Mitarbeiter statt. Geschäftsführerin Gabriele Straube-Schätz und Geschäftsführer Baumeister Bernhard Sekora würdigten dabei die Treue und den engagierten Einsatz der Mitarbeiter.

Gemeinsam mit Andreas Hofbauer, dem Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle, der den Geehrten herzlich gratulierte, wurde die Bedeutung langjähriger Betriebszugehörigkeit hervorgehoben.

„Langjährige Mitarbeiter sind ein wertvolles Fundament jedes Unternehmens. Ihre Erfahrung und ihr Engagement stärken nicht nur den Betrieb, sondern auch die regionale Wirtschaft“, betonte Hofbauer. Dies unterstrichen auch AKNÖ-Bezirksstellenleiter Peter Reiter und seine designierte Nachfolgerin Sandra Rechberger.

Die feierliche Ehrung bot nicht nur Gelegenheit zur Würdigung individueller Leistungen, sondern auch zum gemeinsamen Austausch in angenehmer Atmosphäre.