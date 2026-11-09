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© Doris Sekora

Mitarbeiterehrung Jägerbau Pöggstall

Pöggstall

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 09.11.2026

Am 5. November fand bei Jägerbau in Pöggstall eine feierliche Ehrung langjähriger Mitarbeiter statt. Geschäftsführerin Gabriele Straube-Schätz und Geschäftsführer Baumeister Bernhard Sekora würdigten dabei die Treue und den engagierten Einsatz der Mitarbeiter.

Gemeinsam mit Andreas Hofbauer, dem Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle, der den Geehrten herzlich gratulierte, wurde die Bedeutung langjähriger Betriebszugehörigkeit hervorgehoben.

„Langjährige Mitarbeiter sind ein wertvolles Fundament jedes Unternehmens. Ihre Erfahrung und ihr Engagement stärken nicht nur den Betrieb, sondern auch die regionale Wirtschaft“, betonte Hofbauer. Dies unterstrichen auch AKNÖ-Bezirksstellenleiter Peter Reiter und seine designierte Nachfolgerin Sandra Rechberger.

Die feierliche Ehrung bot nicht nur Gelegenheit zur Würdigung individueller Leistungen, sondern auch zum gemeinsamen Austausch in angenehmer Atmosphäre.

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© Doris SekoraHintere Reihe von links:
Prokurist Rupert Pichler (20 Dienstjahre), Prokurist Markus Enengl (20 DJ), Manuel Hahn (10 DJ), Joachim Nimpf (10 DJ)

Vordere Reihe von links:
Sandra Rechberger (zukünftige Leiterin der AKNÖ-Bezirksstelle Melk), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Geschäftsleitung Gabriele Straube-Schätz und Bernhard Sekora (30 DJ), Josef Ehrl (15 DJ), Dominik Rambausek (15 DJ), AKNÖ-Bezirksstellenleiter Peter Reiter