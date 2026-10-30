Nahversorgung im Bezirk: Neuer Betreiber für zwei Standorte

Mit der Übernahme durch Ambasish Dutt bleiben zwei Nahversorgungsstandorte im Bezirk Gänserndorf erhalten: Seit Oktober 2026 führt der Kaufmann den Nah&Frisch-Markt in Drösing und den Selbstbedienungsladen in Jedenspeigen. Bei der Eröffnung war auch die WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf vertreten.

Für die rund 1.100 Einwohnerinnen und Einwohner der Marktgemeinde Drösing im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich bleibt damit eine Einkaufsmöglichkeit direkt im Ort bestehen. Bezirksstellenleiter Philipp Teufl nahm an der Eröffnungsfeier teil.

Der Standort in Drösing war zuvor zwei Jahre lang von der KASTNER EinzelhandelsgesmbH betrieben worden. Mit Ambasish Dutt wurde ein Nachfolger gefunden, der den Markt wieder eröffnete.

Das Angebot reicht von ofenfrischem Brot und Gebäck über regionale Spezialitäten bis zu Feinkostplatten. Geschenkkörbe, Gutscheine und Lotto/Toto ergänzen das Sortiment. Regulär geöffnet ist der Markt Montag bis Freitag von 06:30 bis 12:00 Uhr und von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie Samstag von 07:00 bis 12:00 Uhr. Zusätzliche Hybridöffnungszeiten ermöglichen Einkäufe Montag bis Freitag von 12:00 bis 16:00 Uhr und von 18:00 bis 18:30 Uhr sowie Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Jedenspeigen: Einkaufen rund um die Uhr

Auch in Jedenspeigen setzt Ambasish Dutten Betrieb des Nah&Frisch-Selbstbedienungsladens fort. Auf rund 30 Quadratmetern stehen Produkte für den täglichen Bedarf sowie Spezialitäten aus dem Ort zur Verfügung.

Drösings Bürgermeister Ing. Robert Weiser sowie Jedenspeigens Bürgermeister Alfred Kridlo begrüßten die Weiterführung der Standorte und wünschten dem neuen Betreiber viel Erfolg. Neben der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs bleibt damit auch die Funktion als Treffpunkt im Ort erhalten.

Zur Eröffnung gab es für die Besucherinnen und Besucher kostenlose Würstel und Getränke sowie besondere Einkaufsangebote.

Für die KASTNER Gruppe gratulierten Nah&Frisch-Bereichsleiter Prok. Elmar Ruth und Expansionsmitarbeiter Thomas Grill zur Eröffnung.

© Kastner Gruppe V.l.: Thomas Grill (Expansionsmitarbeiter KASTNER Nah&Frisch), Christian Pichler (Post AG), Philipp Teufl (Bezirksstellenleiter WKO Gänserndorf), Prok. Elmar Ruth (Bereichsleiter KASTNER Nah&Frisch), Ambasish Dutt (Kaufmann Drösing und Jedenspeigen), Robert Weiser (Bürgermeister Drösing), Alfred Kridlo (Bürgermeister Jedenspeigen), Christian Pfarr (Vizebürgermeister Jedenspeigen), Tamara Brychta und Susanne Schreiner.



