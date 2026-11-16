Die Lehrstellenbörse im Atrium Tulln erfreute sich auch heuer wieder großer Beliebtheit und konnte mit rund 680 Besucherinnen und Besucher einen neuen Rekord verzeichnen. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Wirtschaftskammer Tulln, dem Unternehmerservice der Stadt Tulln, dem Arbeitsmarktservice Tulln und der Arbeiterkammer Tulln organisiert.

Mehr als 30 Lehrbetriebe aus dem Bezirk Tulln präsentierten ihre Ausbildungsangebote und standen den interessierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern und Lehrkräften für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, sich über unterschiedliche Lehrberufe zu informieren und erste Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben zu knüpfen.

Neben den persönlichen Gesprächen gab es auch heuer wieder die Möglichkeit, bei einigen Betrieben das eigene handwerkliche Geschick unter Beweis zu stellen. Ein besonderes Highlight war die Möglichkeit, mithilfe einer VR-Brille in verschiedene Lehrberufe einzutauchen.

Die Lehrstellenbörse wurde erneut als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Wer nicht persönlich dabei sein konnte, hat weiterhin bis Ende des Schuljahres die Möglichkeit, sich unter www.tulln.at/lehrstellenboerse über das regionale Lehrstellenangebot zu informieren.

„Der neue Besucherrekord zeigt, wie groß das Interesse an einer Lehrausbildung in unserer Region ist. Die Lehrstellenbörse bietet Jugendlichen eine hervorragende Gelegenheit, verschiedene Berufe kennenzulernen und direkt mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen. Besonders erfreulich ist, dass viele Schülerinnen und Schüler bereits vor Ort erste Kontakte für einen Schnuppertag knüpfen konnten“, freut sich Bezirksstellenobmann Christian Bauer.



