Seit 1910 ist das Unternehmen Baueregger eine feste Größe in Kirchschlag. Was einst als Uhrmacherei begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem vielseitigen Familienunternehmen entwickelt. Neben dem Elektrogeschäft, das sich ganz der Technik verschrieben hat, bietet die Juwelier-Boutique heute eine exquisite Schmuckauswahl sowie seit 2012 auch Damenmode und Schuhe ausgewählter Marken.

Seit 16. November erstrahlt die Juwelier-Boutique in neuem Glanz: Der Verkaufsraum wurde neu gestaltet, optisch in unterschiedliche Bereiche gegliedert und modern ausgestattet. Unverändert geblieben sind hingegen der herzliche Empfang und die fachkundige, persönliche Beratung durch Katharina Kollenhofer-Baueregger und Maria Baueregger.

Bereits am ersten Eröffnungstag machten sich Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Niederösterreich in Wiener Neustadt, und Daniela Reisner, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, persönlich ein Bild von den neu gestalteten Räumlichkeiten. Sie gratulierten zur gelungenen Neugestaltung und wünschten den Unternehmerinnen weiterhin Freude und Erfolg bei ihrem unternehmerischen Wirken.