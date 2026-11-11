Neuer Hybridmarkt in St. Martin-Karlsbach feierlich eröffnet

Am Freitag, dem 6. November 2026, wurde der neue Hybridmarkt von Nah & Frisch Mayr feierlich eröffnet. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, WKO-Melk-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Bürgermeister Florian Weigl sowie weitere Vertreter aus Wirtschaft und Gemeinde, feierten gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Mayr diesen wichtigen Meilenstein.

Ein Wunsch aus der Bevölkerung wird Wirklichkeit

Die Sicherung der Nahversorgung und flexiblere Einkaufsmöglichkeiten waren zentrale Anliegen der Bevölkerung im Gemeindevisionsprozess von St. Martin-Karlsbach. Mit dem neuen Hybridmarkt konnte nun ein konkreter Bürgerwunsch umgesetzt werden.

Das moderne Konzept verbindet persönliche Betreuung mit flexiblen Selbstbedienungsmöglichkeiten. Außerhalb der regulären Bedienungszeiten können Kundinnen und Kunden das Geschäft mit ihrer Bankomat- oder Kreditkarte betreten und ihre Einkäufe selbstständig bezahlen. Das bewährte Angebot mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, Lieferservice und hausgemachten Menüs als „Essen im Glas“ bleibt erhalten.

Gemeinschaftsprojekt mit langfristiger Perspektive

Ermöglicht wurde das Projekt durch das gemeinsame Engagement der Familie Mayr, der Marktgemeinde St. Martin-Karlsbach sowie durch die NAFES-Förderung des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Bürgermeister Florian Weigl betont die strategische Bedeutung dieser Investition:

„Ein lebendiger Ortskern braucht eine funktionierende Nahversorgung. Denn in einem Ortszentrum ohne Nahversorger geht auch ein Stück Leben verloren. Genau dieser Entwicklung wollen wir aktiv entgegenwirken. Deshalb ist dieses Gemeinschaftsprojekt, das durch öffentliche und private Mittel ermöglicht wurde, für unsere Marktgemeinde von großer strategischer Bedeutung.

Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir auch langfristig denken. Mit dieser Investition wollen wir nicht nur die Nahversorgung für heute sichern, sondern den Standort auch für die Zukunft wirtschaftlich tragfähig gestalten. Unser Ziel ist es, dass das Geschäft auch über die Zeit der Familie Mayr hinaus von einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger erfolgreich weitergeführt werden kann. Damit investieren wir nicht nur in einen modernen Nahversorger, sondern vor allem in die Zukunft unseres Ortskerns.“

Familie Mayr setzt auf moderne Nahversorgung

Für die Unternehmerfamilie Mayr ist die Umstellung auf den Hybridbetrieb ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Bei der Eröffnung konnten sich die Besucherinnen und Besucher selbst davon überzeugen, wie einfach das neue Einkaufssystem funktioniert.

Markus Mayr, Nah & Frisch Mayr:

„Wir sagen JA zu St. Martin, weil wir nicht nur Kaufleute sind, sondern mittlerweile St. Martiner aus tiefsten Herzen. Nahversorgung ist für uns nicht nur ein Broterwerb, sondern eine Herzensangelegenheit, der wir mit großer Leidenschaft nachgehen. Zugleich ist es auch eine große Verantwortung dem ganzen Ort und seinen Einwohnern gegenüber.“

Mit dem neuen Hybridmarkt wurde eine wichtige Grundlage für die Zukunft der Nahversorgung geschaffen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist nun auch, dass die Bevölkerung das Angebot regelmäßig nutzt und damit den heimischen Nahversorger unterstützt.

© Marktgemeinde St. Martin-Karlsbach V.l.: Thomas Grill (Kastner), VBGM Robert Döller, BGM Florian Weigl, Ulrike und Markus Mayr (Nah & Frisch-Betreiber), LAbg. Silke Dammerer, Bezirksstellenleiter der WKNÖ Bezirk Melk Andreas Hofbauer

© Marktgemeinde St. Martin-Karlsbach V.l.: BGM Florian Weigl, Ulrike und Markus Mayr (Nah & Frisch-Betreiber), LAbg. Silke Dammerer