Kulinarische Vielfalt und ausgewählte Schmankerl haben in Perchtoldsdorf eine neue Adresse: Sonja und Andreas Wenerth haben mit „Gustus“ ihren neuen Betrieb eröffnet. Bei der feierlichen Eröffnung waren auch der Mödlinger WK-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht, sowie Bürgermeisterin Andrea Kö mit dabei.

Bei „Gustus“ stehen Genuss, Abwechslung und Qualität im Mittelpunkt. Angeboten wird ein stets wechselndes warmes Gericht, wobei die Küche von rustikal bis international reicht. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Schmankerl.

WK-Mödling-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht gratulierte den Betreibern zur Eröffnung: „Mit einem neuen Betrieb wie Gustus wird nicht nur das kulinarische Angebot in Perchtoldsdorf erweitert, sondern auch die Vielfalt unserer regionalen Wirtschaft gestärkt. Ich wünsche Sonja und Andreas Wenerth viel Erfolg und vor allem viele zufriedene Gäste.“

Auch Bürgermeisterin Andrea Kö freut sich über das neue Angebot in der Marktgemeinde: „Gustus ist eine schöne Bereicherung für Perchtoldsdorf. Betriebe wie dieser bringen Leben und Genuss in den Ort und schaffen Orte, an denen Menschen gerne zusammenkommen. Ich wünsche den Betreibern einen erfolgreichen Start.“

© WKNÖ V.l.: Martin Fürndraht, Andreas und Sonja Wenerth, Andrea Lautermüller und Andrea Kö



