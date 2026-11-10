Neueröffnung: Friseursalon Christine kehrt in die Melker Innenstadt zurück

Mit der Eröffnung ihres neuen Salons „Friseur Christine“ ist Friseurmeisterin Christine Brandstätter in die Melker Innenstadt zurückgekehrt. Bereits zu Beginn ihres Berufslebens war sie im Stadtzentrum von Melk tätig. Nun setzt die erfahrene Friseurin ihre berufliche Laufbahn wieder dort fort, wo diese einst begonnen hat.

Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche Gäste sowie Freundinnen, Freunde, Kundinnen und Kunden. Auch Bürgermeister Patrick Strobl und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer gratulierten persönlich und freuten sich über die Ansiedlung eines neuen Betriebs in der Innenstadt.

„Jede Neueröffnung ist ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Melk. Gerade persönliche Dienstleistungsbetriebe tragen wesentlich zu einer lebendigen Innenstadt bei. Christine Brandstätter bringt sehr viel Erfahrung mit und ich freue mich, dass sie mit Unterstützung ihres Lebensgefährten Leopold Schirgenhofer den Schritt zum eigenen Salon gewagt hat“, betont WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.

Bürgermeister Patrick Strobl unterstrich ebenfalls die Bedeutung des neuen Salons für die Stadt und wünschte Christine Brandstätter für den Start viel Erfolg. Mit ihrer langjährigen Berufserfahrung und der Rückkehr in das Stadtzentrum setzt die Unternehmerin ein starkes Zeichen für persönlichen Einsatz und gelebtes Unternehmertum in Melk.