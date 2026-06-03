Neueröffnung Fußpflege- und Kosmetikstudio
Neunkirchen
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Aktualisiert am 03.06.2026
Dorina Petru hat gemeinsam mit Mihaela Locsan-Polo das Fußpflege- und Kosmetikstudio im Tenniscenter Hochhauser in Neunkirchen eröffnet.
Bürgermeister Peter Teix sowie Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten zur gelungenen Eröffnung und wünschten den Unternehmerinnen alles Gute für die berufliche Zukunft.