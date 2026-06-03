Neueröffnung Fußpflege- und Kosmetikstudio

Dorina Petru hat gemeinsam mit Mihaela Locsan-Polo das Fußpflege- und Kosmetikstudio im Tenniscenter Hochhauser in Neunkirchen eröffnet.

Bürgermeister Peter Teix sowie Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten zur gelungenen Eröffnung und wünschten den Unternehmerinnen alles Gute für die berufliche Zukunft.

www.glow-point-cosmetics.com

www.fusspflege-locsan-polo.at





© WKNÖ V.l.: Peter Teix, Mihaela Locsan-Polo, Vanessa Locsan-Polo, Manfred Knöbel, Dorina Petru und Bernhard Dissauer-Stanka.



