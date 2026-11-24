Unter dem Motto „Weil du es wert bist.“ eröffnete Patrizia Pieber ihre neue Praxis für systemische psychosoziale Beratung mit körperzentriertem Arbeiten in Wiener Neustadt.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht stets der Mensch mit seiner individuellen Geschichte, seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz möchte Patrizia Pieber Menschen Raum geben, neue Perspektiven zu entwickeln und persönliche Veränderungsprozesse zu gestalten.

Auch Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt mit Vorsitzender Daniela Reisner sowie Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter gratuliert herzlich zur Praxiseröffnung und wünscht viel Erfolg und zahlreiche bereichernde Begegnungen auf dem unternehmerischen Weg.