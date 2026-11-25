Zu diesem Thema informierte die WKNÖ-Bezirksstelle Baden im Zuge ihrer beliebten „Early Bird“-Vortragsreihe. Alexandra Hagmann-Mille von der WKNÖ-Abteilung Wirtschaftspolitik gab spannende Einblicke in das Vergaberecht und was bei der Abgabe von Angeboten an Gemeinden und andere Ausschreiber zu beachten ist. Das Veranstaltungsformat bot den teilnehmenden Betrieben Gelegenheit, Erfahrungen und Fragen bei einem gemütlichen Frühstück auszutauschen.

© zVg V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Vortragende Alexandra Hagmann-Mille und Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt