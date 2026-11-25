Bei einem Besuch im At the Park Hotel in Baden überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker Geschäftsführer Axel Nemetz nachträglich die Urkunde zum Ökomanagement-Tag 2026. Das Hotel hat eine geförderte Beratung über Ökomanagement NÖ in Anspruch genommen. Dabei ging es unter anderem um das Österreichische Umweltzeichen für Tourismus und Freizeitwirtschaft, bessere Abfalltrennung, weniger Restmüll und umweltfreundliche Reinigungsmittel.

„Axel Nemetz und sein Team schauen genau hin, wo sie im Hotel Ressourcen sparen und Abläufe verbessern können. Das verdient Anerkennung. Gerade für Betriebe ist wichtig, dass Umweltschutz im Alltag funktioniert und wirtschaftlich sinnvoll ist. Die geförderte Beratung hilft dabei, konkrete Schritte für den eigenen Betrieb zu finden“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Im At the Park Hotel sieht man, wie viel Einsatz und Verantwortung in einem Familienbetrieb stecken. Mit Ökomanagement NÖ unterstützen wir Unternehmen dabei, Energie und Ressourcen bewusster zu nutzen. Das ist gut für die Umwelt und hilft den Betrieben, Kosten im Blick zu behalten“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Das Hotel mit über 160 Betten investiert auch in den Ausbau seines Angebots: Ein verglaster Zubau soll den Frühstücksbereich um rund 60 bis 70 Sitzplätze erweitern. Der teilbare Raum soll zusätzlich für Seminare und Veranstaltungen genutzt werden können. Geplant sind große Glasflächen und ein begrüntes Dach. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

© Christian Schörg V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Geschäftsführer Axel Nemetz und Katharina Jurczek vom At the Park-Hotel sowie LH-Stv. Stephan Pernkopf bei der nachträglichen Überreichung der Ökomanagement-Auszeichnung.



