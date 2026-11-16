Bereits zum vierten Mal wurde der „Deine Jobregion – Pionier -Preis“ verliehen. Im Rahmen des Projekts Mitarbeitermarke 2.0 wurde die Firma Züttl Wohnkonzepte aus Kirchberg für ihr langjähriges und besonderes Engagement in der Lehrlingsausbildung ausgezeichnet.

Marina und Wolfgang Züttl von „Wohnkonzepte Züttl“ aus Kirchberg am Wechsel setzen seit Jahren auf praxisnahe Berufsorientierung. Bei Betriebsbesuchen werden die Jugendlichen wie Mitarbeitende in den Arbeitsalltag eingebunden und dürfen selbst praktische Tätigkeiten durchführen.

Das Projekt Mitarbeitermarke 2.0 verbindet die Regionen Bucklige Welt -Wechselland und Piestingtal. Ziel ist es, regionale Unternehmen zu stärken, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schulen zu fördern und langfristig Fachkräfte in der Region zu sichern.