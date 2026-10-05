Raimund Vesselsky neuer Landesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter NÖ

Wechsel an der Spitze der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter NÖ: Der bisherige Landesinnungsmeister-Stellvertreter Raimund Vesselsky ist mit 1. Oktober zum Landesinnungsmeister aufgerückt. Er folgt in dieser Funktion Stefan Zamecnik, der das Amt seit November 2023 ausgeübt hatte und insgesamt bereits 25 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Interessenvertretung aktiv war. „Ob EPU, großer oder kleiner Betrieb, ob in einem bestimmten Bereich spezialisiert oder mit einem breiteren Produktionsspektrum – für mich steht das Miteinander im Mittelpunkt, um gemeinsam unsere gesamte Branche weiter voranzubringen“, skizziert Vesselsky sein Amtsverständnis.

Als Landesinnungsmeister-Stellvertreter fungieren Andreas Hager, der in dieser Funktion die Nachfolge Vesselskys angetreten hat, sowie Thomas Helmer, der dieses Amt schon bisher ausgeübt hat. Helmers Arbeitsschwerpunkt bilden die Themen „Technik“ und „Kollektivwertrag“. Hager übernimmt in der Landesinnung den Bereich „Kommunikation und Werbung“. Für Lehrlingsangelegenheiten ist weiterhin David Rößl zuständig. 2027 findet der österreichweite Bundeslehrlingswettbewerb in Niederösterreich, konkret in Tulln, statt.

Unternehmerisch ist der neue Landesinnungsmeister Vesselsky mit einer auf Möbel spezialisierten Tischlerei in Schiltern (Bez. Krems) aktiv. Der neue Landesinnungsmeister-Stellvertreter Andreas Hager führt in Auersthal (Bez. Gänserndorf) eine Tischlerei und setzt sich in seinem Bezirk auch als Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf für die Belange der regionalen Wirtschaft ein.

© Tanja Wagner Das neue Führungstrio der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter NÖ: Landesinnungsmeister Raimund Vesselsky mit seinen Stellvertretern Thomas Helmer (r.) und Andreas Hager (l.)

© Tanja Wagner V.l.: Der neue Landesinnungsmeister-Stellvertreter Andreas Hager, Landesinnungsmeister Raimund Vesselskiy, Landesinnungsmeister-Stellvertreter Thomas Helmer und der in der Landesinnung für Lehrlingsfragen zuständige David Rößl

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