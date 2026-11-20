Nach 20 Jahren am Standort Vösendorf hat RE/MAX seinen Unternehmensstandort nach Mödling-Stadt verlegt. Mit den neuen Räumlichkeiten setzt das Immobilienunternehmen einen wichtigen Schritt in seiner Weiterentwicklung und stärkt zugleich die Präsenz in der Region.

WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller und Bezirksstellenausschuss-Mitglied Gert Zaunbauer nutzten die Gelegenheit, dem Unternehmen einen persönlichen Betriebsbesuch abzustatten. Dabei konnten sie die neuen Räumlichkeiten kennenlernen und sich mit den Verantwortlichen über die Standortentscheidung, die aktuelle Situation der Immobilienbranche und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region austauschen.

„Jeder Betrieb, der seinen Standort weiterentwickelt, ist ein wichtiger Impuls für die regionale Wirtschaft. Unsere Unternehmen sorgen für Arbeitsplätze, stärken die Kaufkraft und tragen wesentlich zur Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes bei. Es freut mich daher sehr, RE/MAX am neuen Standort in Mödling begrüßen zu dürfen“, betont WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller.

Der persönliche Austausch mit den heimischen Betrieben ist der Wirtschaftskammer Mödling ein besonderes Anliegen. Betriebsbesuche bieten die Möglichkeit, Einblicke in die unternehmerische Praxis zu gewinnen, aktuelle Herausforderungen direkt anzusprechen und die Anliegen der Wirtschaftstreibenden aufzunehmen.