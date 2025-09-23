Regional verwurzelt: WKNÖ-Präsident Ecker auf Betriebsbesuch bei der Firma Günther

In St. Georgen am Ybbsfelde trifft Innovationsgeist auf Tradition: Die Günther GmbH gilt schon seit ihrer Gründung im Jahr 2002 als zuverlässiger Partner für Heizungstechnik sowie Gas- und Sanitärtechnik im Mostviertel. Bei einem Betriebsbesuch überzeugte sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker von der starken regionalen Verankerung und der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens.

Der Meisterbetrieb beschäftigt aktuell 21 Mitarbeiter:innen, darunter vier Lehrlinge, die in den Berufen Installations- und Gebäudetechnik – Heizungstechnik sowie Gas- und Sanitärtechnik ausgebildet werden. Die enge Verbindung zur Region und das Bekenntnis zur Ausbildung des eigenen Nachwuchses prägen das Familienunternehmen seit seiner Gründung.

„Für uns ist die Ausbildung junger Menschen keine Pflicht, sondern eine Herzensangelegenheit. Nur wer sein Handwerk von Grund auf lernt, kann es später mit Qualität und Verantwortung ausüben. Deshalb investieren wir viel Zeit und Engagement in unsere Lehrlinge – denn sie sind die Fachkräfte von morgen und das Fundament für die Zukunft unseres Betriebs“, ist Geschäftsführer und Eigentümer Franz Günther überzeugt.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker lobt das Engagement des Unternehmens: „Die Günther GmbH ist ein Beispiel dafür, wie Handwerk, Innovationsgeist und regionale Verwurzelung zusammenwirken. Besonders die konsequente Lehrlingsausbildung zeigt, wie hier Verantwortung für die Fachkräfte von morgen übernommen wird.“

Neben der Günther GmbH betreibt die Familie übrigens auch die Günther Handels GmbH, die mit ihrem Online-Shop badshop-austria.at sowie der Marke Wasserfranz überregional tätig ist. Dieses Zusammenspiel aus traditionellem Handwerk und modernem Handel macht das Unternehmen zu einem vielseitigen Arbeitgeber und dynamischen Wirtschaftsbetrieb.