Nach fast 30 Jahren als erste weibliche Franchisenehmerin von McDonald's Österreich übergibt Renate Marschalek mit 1. Jänner 2027 ihre sechs Restaurants in Niederösterreich an ihren Sohn Harald Marschalek. Mit der Übernahme führt er künftig insgesamt 14 McDonald's-Standorte in Wien und Niederösterreich mit rund 700 Mitarbeitenden.

Ausgehend von ihrem ersten Restaurant in Hollabrunn baute Renate Marschalek ein erfolgreiches Familienunternehmen auf und entwickelte sich zu einer prägenden Unternehmerin sowie wichtigen Arbeitgeberin in der Region. Heute beschäftigen ihre Standorte in Hollabrunn, Mistelbach, Hochleithen, Horn, Zwettl und Waidhofen an der Thaya rund 350 Mitarbeitende. Neben wirtschaftlichem Erfolg standen dabei stets regionale Verbundenheit, Mitarbeiterorientierung und gesellschaftliches Engagement im Mittelpunkt.

Für Harald Marschalek, der bereits acht McDonald's-Restaurants in Wien betreibt, ist die Übernahme die Fortsetzung einer langjährigen Familiengeschichte. Der Generationenwechsel soll Kontinuität sichern, bestehende Strukturen bewahren und gleichzeitig neue Impulse für die Weiterentwicklung des Unternehmens setzen.

© zVg WKNÖ-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka, Renate Marschalek, Harald Marschalek



