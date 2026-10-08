„Rina Aura“: Neue Wohlfühloase für Strasshof

Ein neuer Ort für Schönheit und Wohlbefinden bereichert ab sofort die Gemeinde Strasshof an der Nordbahn. Die Jungunternehmerin Sabrina Petrovic hat erfolgreich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ihr eigenes Kosmetikstudio eröffnet.

Zu diesem besonderen Anlass gratulierten Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin von „Frau in der Wirtschaft“ Gänserndorf, und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und wünschten einen erfolgreichen Start in die unternehmerische Zukunft.

Mit der Studiogründung erfüllt sich die ambitionierte Gründerin einen lang gehegten Lebenswunsch. Sie startet mit viel Fachwissen, Engagement und einer klaren Vision durch. Ihre große Leidenschaft für die Kosmetik möchte Petrovic mit ihren Kundinnen und Kunden teilen: Neben hochqualitativen Behandlungen und sichtbaren Ergebnissen steht vor allem die Entspannung vom stressigen Alltag im Fokus ihres Konzepts.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten stießen auf große Begeisterung. Die geladenen Gäste wurden nicht nur kulinarisch mit Speisen und Getränken verwöhnt, sondern erhielten bei exklusiven Führungen durch die modern gestalteten Räumlichkeiten auch einen direkten Einblick in das vielfältige Behandlungsangebot. Als Aufmerksamkeit des Hauses durften sich die Besucherinnen und Besucher zudem über Goodiebags freuen.

Die Vertreter der Wirtschaft zeigten sich vom Elan der jungen Gründerin beeindruckt. Andrea Prenner-Sigmund und Philipp Teufl betonten im Rahmen ihrer Glückwünsche die wirtschaftliche Bedeutung von mutigen Gründerinnen für die Region und wünschen Sabrina Petrovic für ihren geschäftlichen Weg viel Erfolg und treue Kundschaft.



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