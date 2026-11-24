Ein neues Kapitel für den renommierten Floristikbetrieb Schick Blumenbinder: Nach dem bisherigen Standort in Wiener Neustadt begrüßen Sandra Lechner und Karl Schick ihre Kunden nun in der Hauptstraße 6 in Bad Fischau-Brunn. Der Betrieb steht für kreatives Floristikhandwerk und besonderes Engagement in der Ausbildung junger Fachkräfte. Auch Wiener Neustadts Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und Frau in der Wirtschaft-Vorsitzende Daniela Reisner gratulierten zum gelungenen Neustart und wünschen dem gesamten Team weiterhin zahlreiche zufriedene Kundinnen.

© zVg V.l.: Tina Jedlicka, Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, Sandra Lechner, Karl Schick, FiW Vorsitzende Daniela Reisner