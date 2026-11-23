Im November hat SeeYou in Stockerau zur großen Eröffnung geladen. Die Unternehmer Wei Chiu und Jinghong Chen bieten asiatische Spezialitäten, unter anderem Vietnamesische, Thailändische und Chinesische Gerichte – alles authentisch zubereitet und vor Ort handgemacht.

Bei SeeYou stehen die Kunden im Mittelpunkt. Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Gäste einzugehen wurde sowohl ein heller, offen gehaltener Gastbereich als auch ein gemütlicher Lounge-Bereich konzipiert. Insgesamt stehen 150 Sitzplätze zur Verfügung.Für den schnellen Hunger zwischendurch bietet das Asia Restaurant die Speisen auch zum Mitnehmen an, besonders beliebt beim Take-Away-Angebot sind die innovativen Sushi-Pops.

Derzeit sorgen 12 Mitarbeiter:Innen für das leibliche Wohl der Gäste. Alle Speisen werden frisch gekocht, besonderes Augenmerk legen die Unternehmer dabei auf die hohe Qualität der Zutaten und die authentische Zubereitung. Die hervorragenden Sushi-Kreationen werden an der eigenen Sushi-Bar angerichtet und präsentiert.

Neben den zahlreichen Spezialitäten aus der Asiatischen Küche besticht das Angebot auch durch hervorragenden Cocktails und alkoholfreie Limonaden von Barkeeper Harold Caringal, der bereits international in renommierten Lokalen als Barkeeper tätig war.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gratuliert herzlich zur Eröffnung!