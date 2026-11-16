Als „einen Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet Helmut Schwarzl, der Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), den Beschluss des Sicherheitsexportgesetzes mit Beschleunigungen und Vereinfachungen in Verfahrensabläufen im Ministerrat. „Die Zeiten werden immer unsicherer, entsprechend baut Europa mit Milliarden-Investitionen seine Verteidigung aus“, so Schwarzl. „Da darf unsere heimische Industrie nicht länger viel zu weit im Abseits stehen.“

Chancen insbesondere im Zulieferbereich

Insbesondere im Zulieferbereich ortet Schwarzl hier für Niederösterreichs Industrie große zusätzliche Geschäftschancen. Den entscheidenden Knackpunkt dafür sieht der WKNÖ-Industriespartenobmann in mehr Rechtssicherheit für die Unternehmen, insbesondere durch eine Konkretisierung von § 320 im Strafgesetzbuch, der Rüstungsausfuhren regelt. „Die Grauzone in diesem Paragraphen sorgt dafür, dass vorhandene Chancen im Dual-Use-Bereich – also bei Produkten, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können – von unseren Unternehmen aufgrund der Rechtsunsicherheit nur eingeschränkt genutzt werden“, so Schwarzl. „Hier sind dringend Klarstellungen und Rechtssicherheit gefordert.“ Zugleich erschwere diese Rechtsunsicherheit auch die Finanzierung solcher Projekte, da auch Banken hier kein Risiko eingehen wollen, und beeinträchtige das Vertrauen internationaler Geschäftspartner in die Verlässlichkeit heimischer Lieferungen im Ernstfall.

Milliarden-Potenzial bei Umsätzen in heimischer Verteidigungsindustrie

Im Vorjahr wurden österreichweit Exporte von Verteidigungsgütern im Wert von 3,2 Milliarden Euro genehmigt. Bei Dual-Use-Gütern lag das Volumen bei 744 Millionen Euro. Der Umsatz der rund 200 in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie aktiven österreichischen Unternehmen liegt aktuell bei rund fünf Milliarden Euro – und könnte unter verbesserten Bedingungen gemäß WIFO bis 2032 auch sechs bis acht Milliarden Euro betragen.

© Josef Bollwein Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich

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