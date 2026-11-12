Individualität, persönliche Betreuung, modisches Bewusstsein, höchstes handwerkliches Können – das sind nur einige der Eigenschaften, die Niederösterreichs Modemacherinnen und Modemacher besonders auszeichnen. Ein neuer Film mit dem Titel „Silhouettes“ holt hervorragende Designs aus Niederösterreich nun via YouTube auf eine weltweite Bühne. „Wir schaffen damit eine filmische Plattform für die hohe Qualität der niederösterreichischen Modemacher“, betont Andreas Anibas, der Landesinnungsmeister der Mode und Bekleidungstechnik NÖ. „Unsere Betriebe stehen für Kleidung abseits von Massenware. Für Kleidungsstücke, die Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, faire Preise und handwerkliche Perfektion vereinen und genau auf die Wünsche und die Persönlichkeit der jeweiligen Trägerin oder des jeweiligen Trägers abgestimmt sind.“

Bewusster Verzicht auf KI

Insgesamt 40 Kreationen von 30 niederösterreichischen Modemachern werden im Film auf künstlerische Weise präsentiert. Im Zentrum stehen extravagante Silhouetten, die einen neuen Blick auf das Schaffen des NÖ Modehandwerks eröffnen und durch individuelle Designs, ausdrucksstarke Formen und handwerkliche Präzision überzeugen. Für Gesamtidee, Konzeption, Produktion und Creative Direction verantwortlich zeichnet Ali Magshood, der beim Film ganz bewusst auf den Einsatz von KI verzichtet hat. Sämtliche Kulissen wurden als surreale Bildwelten eigens konzipiert und von Kreativschaffenden für die Produktion hergestellt. „Dahinter steht eine klare Überzeugung: Wer echtes Handwerk präsentiert, sollte auch bei dessen Inszenierung auf die Fähigkeiten und Ideen von Menschen setzen“, so Maghsood. Die filmische Umsetzung übernahm der niederösterreichische Videograf Manuel Tauber-Romieri.

Abrufbar über YouTube-Kanal "Modehandwerk NÖ"

Premiere feierte der Film am 11. November um 19 Uhr, über den YouTube-Kanal von „Modehandwerk Niederösterreich“, einer Initiative der Landesinnung Mode und Bekleidungstechnik NÖ, ist er weltweit abrufbar:

SILHOUETTES | Modehandwerk NÖ

„Wir setzen mit diesem Film einen neuerlichen Schritt, das Bewusstsein für die Qualität des niederösterreichischen Modehandwerks in der breiten Bevölkerung zu stärken, sowie der Kreativität und Vielfältigkeit unserer Modemacherinnen und Modemacher eine Plattform zu geben“, betont Anibas. Der im Vorjahr produzierte Film „Mode ist“ hat mittlerweile über 100.000 Aufrufe.

Insgesamt sind in der Landesinnung Mode und Bekleidungstechnik Niederösterreich aktuell 1.728 Unternehmen aktiv, davon 331 Kleidermacher.

modehandwerk.at

© Rony Andrews Der Film präsentiert die Vielfalt der kreativen Handschriften niederösterreichischer Modemacherinnen und Modemacher. Extravagante Silhouetten stehen diesmal dabei im Zentrum.

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© Rony Andrews Ein Blick hinter die Kulissen des Shootings offenbart überraschende Blickwinkel.

© Rony Andrews Creative Director Ali Magshood legt beim Dreh letzte Hand an die Kulissen an.

© Rony Andrews Auch Landesinnungsmeister Andreas Anibas war live „am Set“.

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