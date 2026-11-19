Über aktuelle gesetzliche Änderungen berichteten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Ulf Seifert sowie Notar Werner Kilian im Modehauses Minnich in Korneuburg.

Rund 120 Interessierte kamen um zu erfahren, welche Relevanz die Neuerungen für Sie bedeuten. Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser moderierte und berichtete von ihren eigenen Erfahrungen.

Mit Matthias Wobornik erzählte ein Experte über den EU AI-Act und welche Bedeutung diese neue KI-Richtlinie für Unternehmen bedeutet.

Das Weingut Josef Fischer (Hagenbrunn) sorgte für den Ausklang der Veranstaltung.



